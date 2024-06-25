تراجع أسعار النفط وسط مكاسب للدولار وترقب بيانات أمريكية
متأثرة بارتفاع الدولار، انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في حين حول المستثمرون اهتمامهم إلى بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة مقرراً صدورها هذا الأسبوع، وفق رويترز.
لكن الخسائر كانت محدودة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية وآمال تحسن الطلب هذا الصيف.
وبحلول الساعة 1319 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 20 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 85.81 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.44 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.
وارتفع الدولار 0.13 بالمئة اليوم الثلاثاء، ما يسلط الضوء على قوة العملة التي تجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمتعاملين حاملي عملات أخرى.
والطلب على البنزين آخذ في الارتفاع، كما انخفضت مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الإثنين أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض مخزونات البنزين، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير.
وقالت تينا تينغ محللة السوق: "ارتفاع أسعار النفط ناجم عن توقعات متفائلة للطلب وانخفاض المخزونات الأمريكية. ومع دخول نصف الكرة الشمالي موسم صيف حار إلى جانب موسم أعاصير مقبل، من المتوقع أن يستمر الطلب في الزيادة في الأشهر المقبلة".
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي لزيادات الأسعار، والذي سيعطي مزيدا من المؤشرات عن موعد خفض الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.
ومن شأن تأخير خفض أسعار الفائدة أن يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
كما تلقى النفط دعما من الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنية التحتية النفطية الروسية. وفي 21 يونيو حزيران، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية أربع مصافي تكرير من بينها مصفاة إيلسكي، وهي واحدة من أكبر المصافي في جنوب روسيا.