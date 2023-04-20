زيادة غير مسبوقة في صادرات إيران إلى العراق

حققت الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال السنة المالية الماضية 2022، رقما غير مسبوق تخطى حاجز 10 مليارات دولار بزيادة بلغت نحو 15%.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مدير مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، فرزاد بيلتن قوله، إن صادرات إيران إلى العراق تخطت 10 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية 20 آذار/ مارس 2023 وفق التقويم الفارسي، وهذا يُعد مستوى جديد غير مسبوق.

وأضاف أن صادرات بلاده زادت بنسبة 15% عن السنة المالية السابقة، مبينا أن 8.2 من هذا الصادرات تتعلق بـ100 صنف من السلع الرئيسية المصدرة للعراق.