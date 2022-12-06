منظمة التجارة العالمية: القيود التجارية تتزايد خاصة على الأغذية

قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن الدول تفرض قيودا تجارية بوتيرة متزايدة، خصوصا على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة للمنظمة: "من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فُرض منذ بداية الحرب في أواخر فبراير (شباط)، ما زال 57 ساريا، وتغطي إجمالا نحو 56.6 مليار دولار تقريبا من التجارة".

وأضافت إيويلا: "تزايدت هذه الأرقام منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما ينبغي أن يكون سببا للقلق".

غير أن التقرير قال أيضا إن 80 بالمئة تقريبا من القيود التجارية المرتبطة بكوفيد-19 أُلغيت، مستندا إلى بيانات حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول.