الاقتصاد البريطاني ينكمش لمستوى أقل من المتوقع

انكمش الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في أيار/مايو رغم تأثير الإضرابات والعطلة الإضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز، ما يضعه على مسار تجنب الانكماش في الربع الثاني من العام.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس إن الناتج الاقتصادي البريطاني انخفض 0.1% في أيار/مايو على أساس شهري، بعد نموه 0.2% في الشهر السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انكماشا بنسبة 0.3%.

وانكمشت جميع قطاعات الاقتصاد في مايو/ أيار باستثناء قطاع الخدمات الذي استقر دون نمو.

وقال المكتب إنه تلقى تقارير تفيد بأن قطاعات الفنون والترفيه والفنادق والمطاعم استفادت من عطلة البنوك.

لكن، توجد مؤشرات على تأثر الإنتاج بالإضرابات في قطاعات الصحة والسكك الحديدية والتعليم.