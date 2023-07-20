"إيروفلوت" الروسية تستأنف رحلاتها إلى أبوظبي في أكتوبر

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اعتبارًا من الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك مع ازدياد الطلب على السفر من روسيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخريف.

وجاء في بيان الشركة الروسية، أن "الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) سوف تستأنف ابتداء من الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر رحلاتها المنتظمة إلى أبوظبي من العاصمة الروسية موسكو، وسيكون بيع التذاكر مُتاحًا من الآن فصاعدًا، وسيتم تشغيل الرحلات مرتين في الأسبوع، يومي الخميس والأحد".