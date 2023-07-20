"إيروفلوت" الروسية تستأنف رحلاتها إلى أبوظبي في أكتوبر
أعلنت الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اعتبارًا من الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك مع ازدياد الطلب على السفر من روسيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخريف.
وجاء في بيان الشركة الروسية، أن "الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) سوف تستأنف ابتداء من الـ29 من تشرين الأول/ أكتوبر رحلاتها المنتظمة إلى أبوظبي من العاصمة الروسية موسكو، وسيكون بيع التذاكر مُتاحًا من الآن فصاعدًا، وسيتم تشغيل الرحلات مرتين في الأسبوع، يومي الخميس والأحد".
وأوضح البيان أن "أبوظبي ستصبح الوجهة الثانية في دولة الإمارات التي تسيّر إليها "إيروفلوت" رحلاتها بانتظام، حيث تقوم حاليًّا بتسيير رحلتين يوميًّا من موسكو إلى دبي.
وفي جدول الرحلات في فصل الشتاء، سيزداد العدد إلى 3 رحلات في اليوم الواحد.
وتعتبر الإمارات إحدى الوجهات الإساسية للمواطنين الروس، حيث تجذبهم البلاد للسياحة والأعمال.
ويزداد الإقبال على السفر إلى المدن الإماراتية في الخريف والشتاء، حيث تبلغ درجات الحرارة بين 24-27 درجة، فيما تكون درجة الحرارة في روسيا تحت الصفر.