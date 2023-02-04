تقرير: "صندوق النقد" يعمل مع مجموعة العشرين لتنظيم نشاط العملات المشفرة

يخطط صندوق النقد الدولي بالتعاون مع دول "مجموعة العشرين" لإصدار تشريعات لتنظيم نشاط العملات المشفرة، وفق ما ذكر موقع "كوين ديسك"، المتخصص في نشاط العملات المشفرة.

ونقل الموقع عن أجاي سيث، سكرتير إدارة الشؤون الاقتصادية في الهند التي ترأس حاليا "مجموعة العشرين" قوله، الجمعة، إن "الصندوق يعمل على ورقة بالتشاور مع الهند تركز على جوانب السياسة النقدية ونهج السياسة للأصول المشفرة"، مضيفا أن "الصندوق ترأس اجتماعا مع ممثلي الاقتصادات النامية بشأن الورقة الشهر الماضي ودور الصندوق في مناقشات أنظمة أسواق التشفير".

وأردف سيث: "ستكون هناك ندوة بشأن الأصول المشفرة حول استجابة السياسة خلال اجتماع مجموعة العشرين في وقت لاحق من الشهر الجاري، ولهذا مرة أخرى، يعد صندوق النقد الدولي الورقة النهائية التي ستشكل الأساس".

وتولت الهند رئاسة مجموعة العشرين، وهي المنتدى الحكومي الدولي لأكبر 20 اقتصادا في العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ما منحها مسؤولية تشكيل جدول أعمال المجموعة، وفقا للموقع.