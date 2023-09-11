فيتنام تبرم صفقة بقيمة 7.8 مليار دولار لشراء طائرات بوينغ

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن‭‭ ‬‬قيمة صفقة أبرمتها شركة الخطوط الجوية الفيتنامية لشراء 50 طائرة من طراز 737 ماكس من شركة بوينغ الأمريكية تبلغ 7.8 مليار دولار.

وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، كانت فيتنام خامس أسرع أسواق الطيران نموًّا في العالم في عام 2022 ، عندما رفعت قيود السفر التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

ويتوقع الاتحاد أن تقدم فيتنام خدمات النقل الجوي إلى 150 مليون مسافر بحلول عام 2035.

وأبرمت بوينغ أيضًا صفقة مع شركة فيت جيت المنافسة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية لبيع 200 طائرة من طراز 737 ماكس.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليًّا العاصمة الفيتنامية هانوي، ويستغل كبار المسؤولين التنفيذيين في بوينغ هذه الفرصة لإقامة شراكات تجارية.