أوبك: سوق النفط لا تزال قوية رغم المعنويات السلبية

وتراجع سعر خام برنت إلى حوالي 82 دولارا للبرميل من أعلى مستوى له في 2023 الذي سجله في سبتمبر أيلول عند ما يقرب من 98 دولارا.

وضغطت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، والطلب على الأسعار على الرغم من الدعم القادم من تخفيضات الإمدادات من "أوبك" وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.

لكن المنظمة قالت في تقرير شهري، إن السوق في وضع جيد على الرغم من "المعنويات السلبية المبالغ فيها"، وأرجعت هذا إلى قوة الواردات الصينية والاحتمالات الطفيفة لتراجع النمو الاقتصادي وقوة سوق النفط الحاضرة.