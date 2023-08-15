تصاعد أزمة الخبز في تونس.. وإقالة مسؤول كبير

تشهد تونس نقصا كبيرا في مادة الحبوب، الأمر الذي أدى إلى اضطراب في إنتاج الخبز، ما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إقالة المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري من منصبه وتعيين بدلا عنه سلوى بن حديد.

وتواجه تونس نقصا في إمدادات الحبوب، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب تراجع الإنتاج الوطني بنحو 60% في 2023 مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف، وفقا لـ"إرم الاقتصادية".