الأردن يعلن اكتشاف كميات من الغاز تكفي لإنتاج الكهرباء لعقود

أعلنت الحكومة الأردنية وجود مؤشرات إيجابية لعمليات استكشاف الغاز في المملكة، تكفي لإنتاج الكهرباء لعشرات السنين.

جاء ذلك على لسان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال الخرابشة إن "هنالك مؤشرات إيجابية لعمليات استكشاف الغاز في منطقة الريشة" شرقي المملكة، وإن "دراسات الجدوى تمر بمراحلها النهائية".

وأكد أن "كميات الغاز الموجودة تكفي لتغطية احتياجات النظام الكهربائي لعشرات السنين".

وأوضح أن "طرفا ثالثا يقوم حاليا بدراسة الاحتياطيات للتأكد من الأرقام التي كشفت عنها الجهات الأخرى التي قامت بدراستها".

وأشار الوزير الأردني إلى أن "محطة الريشة الغازية لديها اليوم قدرة إنتاجية تقارب 40 مليون قدم مكعب، وهذه مستويات لم يصل إليها الأردن".