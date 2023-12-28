ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

وأعلنت شركة معادن اليوم الخميس أنها اكتشفت عدة مستودعات للذهب جنوب منجم منصورة ومسرة الحالي مما يؤشر إلى إمكانية توسيع التنقيب عن الذهب في هذه المنطقة.

لكن سهم عملاق النفط شركة أرامكو السعودية انخفض 0.3 %.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بحوالي 1% إذ هدأت المخاوف حيال عرقلة مسارات الشحن في البحر الأحمر.

وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 0.9 %.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.4 %.

وصعد المؤشر القطري 0.6 %مسجلا ارتفاعا للجلسة العاشرة على التوالي مدفوعا بارتفاع سهم بنك قطر الوطني بمقدار 1.5 %.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة جراء ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة.