ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفعت معظم بورصات الخليج، اليوم الخميس، مقتفية أثر صعود البورصات العالمية ومتأثرة بتوقعات متفائلة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4 % مع صعود سهم شركة علم 1.5 % فيما ارتفع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.2 %.
وأعلنت شركة معادن اليوم الخميس أنها اكتشفت عدة مستودعات للذهب جنوب منجم منصورة ومسرة الحالي مما يؤشر إلى إمكانية توسيع التنقيب عن الذهب في هذه المنطقة.
لكن سهم عملاق النفط شركة أرامكو السعودية انخفض 0.3 %.
وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بحوالي 1% إذ هدأت المخاوف حيال عرقلة مسارات الشحن في البحر الأحمر.
وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 0.9 %.
وزاد مؤشر أبوظبي 0.4 %.
وصعد المؤشر القطري 0.6 %مسجلا ارتفاعا للجلسة العاشرة على التوالي مدفوعا بارتفاع سهم بنك قطر الوطني بمقدار 1.5 %.
وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة جراء ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة.