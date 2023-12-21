انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار النفط تراجعا، اليوم الخميس، فيما يبدو أنها تتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وطغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على القلق حيال اضطرابات التجارة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 03.03 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 79.48 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا عند 74 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر وسلوك مسار بحري أطول مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.

وقال تسويوشي أوينو كبير الاقتصاديين في معهد إن.إل.آي للأبحاث "عاد تركيز السوق إلى تباطؤ الطلب العالمي إذ يُنظر إلى التأثير على البحر الأحمر على أنه محدود على النفط طالما أنه لا يمتد إلى مضيق هرمز".

وأضاف أن "ارتفاع مخزونات الخام والزيادة القياسية لإنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض يبلغ 2.3 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أيضا إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ليتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق سابقا عند 13.2 مليون برميل يوميا.