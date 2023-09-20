موظفو أبل في فرنسا ينظمون إضرابا قبل طرح آيفون 15

دعت نقابات تمثل العاملين في متاجر شركة أبل في فرنسا، اليوم الأربعاء، إلى تنظيم إضراب يومي الجمعة والسبت، وذلك قبيل طرح آيفون 15 للبيع؛ للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

وقالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل- متاجر تجزئة أبل (سي.جي.تي أبل ريتيل)، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "بعد قرار الإدارة تجاهل مطالبنا ومخاوفنا المشروعة بالكامل، تدعو النقابات الأربع (الممثلة للعاملين) في أبل ريتيل في فرنسا، إلى تنظيم إضراب يومي 22 و23 سبتمبر".

ودعت النقابات أيضا إلى التظاهر صباح يوم الجمعة أمام أوبرا باريس غارنييه قرب أحد المتاجر الرئيسية لأبل في العاصمة باريس. ولم يتسنَ الوصول إلى شركة أبل الفرنسية للحصول على تعليق.

وتعرضت شركة أبل، الأسبوع الماضي، لصدمة بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا بتعليق بيع آيفون-12، بعد إجراء اختبارات قالت إنها كشفت عن تخطيه مستويات الإشعاع المسموح بها.