تقرير: تفاقم الشيخوخة في سوق العمل الإسباني

ذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن الشيخوخة تفاقمت في سوق العمل بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة في إسبانيا.

وارتفعت نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من 26.9% من إجمالي عدد العاملين قبل عقدين من الزمن إلى 14.9% فقط في الربع الأخير من العام، بينما حدث العكس مع العاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، حيث تضاعفت أعدادهم من 10.1% إلى 20.5% حاليًا.

وبحسب الصحيفة، انخفض عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا بنسبة 43%؛ وبنسبة 27% في عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا؛ وفي عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا بنسبة 31.7%.