تقرير: تفاقم الشيخوخة في سوق العمل الإسباني
ذكرت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن الشيخوخة تفاقمت في سوق العمل بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة في إسبانيا.
وارتفعت نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من 26.9% من إجمالي عدد العاملين قبل عقدين من الزمن إلى 14.9% فقط في الربع الأخير من العام، بينما حدث العكس مع العاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، حيث تضاعفت أعدادهم من 10.1% إلى 20.5% حاليًا.
وبحسب الصحيفة، انخفض عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا بنسبة 43%؛ وبنسبة 27% في عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا؛ وفي عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا بنسبة 31.7%.
بينما ضم سوق العمل عددًا أكبر من الموظفين بنسبة 29.1% في الفئة العمرية من 45 إلى 49 عامًا؛ و49.4% أكثر من 50 إلى 54 سنة؛ 73.4% أكثر من 55 إلى 59 سنة؛ 98.8% أكثر من 60 إلى 64 سنة؛ 144.4% أكبر من 65 إلى 69 عامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الانخفاض في عدد السكان العاملين من الشباب لا يستجيب فقط لانخفاض معدل الولادات، بل يرجع أيضًا إلى هجرة العمال المؤهلين، والفشل الدراسي، وسوء وضع سوق العمل.
وارتفع عدد السكان المسنين بسبب تحسن متوسط العمر المتوقع وكذلك بسبب وصول الأجانب. كما أن هذا الاتجاه سيزداد سوءًا في المستقبل، حيث في عام 2050، سيكون عمر واحد من كل 3 مواطنين أوروبيين 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بنسبة 20% اليوم.
المصدر: صحيفة "El Mundo" الإسبانية