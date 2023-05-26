الذهب يرتفع لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1945.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس/ آذار عند 1936.59 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1945.90 دولار.

ولكن المعدن الأصفر تراجع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.