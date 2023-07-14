بعد "كبوة الدولار".. ارتفاع لافت في سعر الذهب

اقتربت أسعار الذهب من الوصول لأعلى مستوى لها في شهر واحد، وباتت تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل نيسان الماضي، وذلك في ظل تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

وشهد الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار، حيث لامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل نيسان 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.