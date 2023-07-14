بعد "كبوة الدولار".. ارتفاع لافت في سعر الذهب
اقتربت أسعار الذهب من الوصول لأعلى مستوى لها في شهر واحد، وباتت تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل نيسان الماضي، وذلك في ظل تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.
وشهد الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار، حيث لامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل نيسان 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.
وأكد مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس، أن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما، مشيرا إلى أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس آذار.
وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.