تقرير: مبيعات المنازل الأمريكية تدخل ركودًا طويلًا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن مبيعات المنازل، في الولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت في شهر يوليو/تموز الماضي للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر؛ ما يمثل واحدة من أعمق حالات الركود في قطاع الإسكان في الذاكرة الحديثة.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن "مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل غالبية المشتريات، انخفضت بنسبة 2.2% في يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي قدره 4.07 مليون"، مشيرة إلى أنه هذه "كانت أبطأ وتيرة مبيعات شهرية منذ يناير2023، وأبطأ وتيرة في يوليو منذ عام 2010".

ووفق التقرير فقد "أدى الجمع بين معدلات الرهن العقاري المرتفعة وأسعار المنازل شبه القياسية والمخزون المحدود، إلى خنق المبيعات، التي انخفضت بنسبة 16.6% عن العام السابق في يوليو".

وأضافت "مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري الأسبوع الماضي مرة أخرى إلى ما يزيد على 7%، إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن، من المتوقع أن يستمر تباطؤ نشاط مبيعات المنازل لفترة من الوقت، بحسب " لورانس يون"، كبير الاقتصاديين في "NAR".