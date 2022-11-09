"كوب 27".. شراكة مغربية إسرائيلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقعت شركة "GAIA Energy" المغربية اتفاقية مع شركة "H2PRO" الإسرائيلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب.

جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف بشأن المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان صادر عن الشركة المغربية، أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم "نقل وإدماج وتركيب أجهزة التحليل الكهربائية الأكثر نجاعة في العالم من أجل إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر في المغرب".

وأضافت أن "هذه الاتفاقية تعتبر مهمة للتعاون الإقليمي والعلاقات المغربية الإسرائيلية، ولتموقع المملكة المغربية كقطب للهيدروجين الأخضر".

وتم توقيع هذه الاتفاقية بحضور مجموعة من المسؤولين المغاربة والإسرائيليين.

ويشمل التعاون بين شركة "GAIA Energy" المغربية والشركة الإسرائيلية "H2PRO" تنفيذ مشروع رائد فوق التراب المغربي، بغرض إنتاج سعة كبيرة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستخدام تقنية المحلل الكهربائي لـ"H2PRO".

ويبدأ المشروع بسعة تتراوح بين 10-20 ميغاواط، والعمل على تطوير نظام "H2PRO" بمقاييس غيغاواط عديدة في بعض المشاريع التي طورتها شركة "Gaia Energy".

ووفق بيان الشركة، يشمل التعاون، العمل على إنشاء مصنع لأجهزة التحليل الكهربائية في المغرب لإنتاج التكنولوجيا محليا ونقل المعرفة إلى المغرب، ما سيمكن من تكامل الإنتاج المحلي بنسبة 100%.

وأضاف البيان أن "الإعلان يأتي وسط أكبر تجمع حاشد حول العمل المناخي، حيث يبرز موضوع الهيدروجين الأخضر ودوره الأساسي في الانتقال إلى صفر كربون بشكل ملموس في المفاوضات الرسمية والأحداث الموازية".

ونقل عن زنيبر مندير رئيس "GAIA Energy" المغربية قوله، إن "المغرب يحتل موقعا إستراتيجيا ليكون رائدا في مجال الانتقال الطاقي العالمي ومحورا للهيدروجين الأخضر، نظرا لتوفرنا على الموارد المتجددة، من خلال الدمج بين قوة المكونات النشطة التي طورتها GAIA مع تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر الناجع والفعال لـH2PRO".

وأضاف: "نحن نقترب من هذه الرؤية ونهدف إلى أن نصبح رواد إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أفريقيا".

من جهته، قال تالمون ماركو الرئيس التنفيذي لشركة "H2PRO" الإسرائيلية، إن "اختيار (كوب 27) منصة لإطلاق شراكة H2PRO – GAIA للطاقة، يسلط الضوء على العلاقات بين المغرب وإسرائيل ويظهر انتصار التعاون الإقليمي حول التغير المناخي، فضلا عن أهمية دور الابتكار في الدبلوماسية أيضا".