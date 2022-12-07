بريطانيا: محادثات غربية تركية حول تأخير ناقلات النفط
قال مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية، إن مسؤولين من دول غربية يُجرون محادثات مع نظرائهم الأتراك للتوصل إلى حل لطوابير انتظار ناقلات النفط قبالة تركيا، بعد أن فرضت مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي، قيودًا جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في 5 من ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف المسؤول أن "المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يعملون عن كثب مع الحكومة التركية وقطاعي الشحن والتأمين لإزالة الغموض بشأن تنفيذ سقف أسعار النفط والتوصل إلى حل"، موضحًا: "لا يوجد سبب لمنع السفن من الوصول إلى مضيق البوسفور لأمور تتعلق بالبيئة أو الصحة والسلامة".
ولم يرد مسؤولون أمريكيون فورًا على طلب للتعليق.
ولا يزال هناك 20 ناقلة نفط على الأقل مصطفة قبالة تركيا تواجه مزيدًا من التأخير للعبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال للوائح التأمين الجديدة التي أقرتها تركيا في وقت سابق من الشهر.
وتقول شركات تأمين غربية، إن المتطلبات تتجاوز ما كان لازمًا في السابق لعبور المنطقة، وقال مسؤول في تحالف دول مجموعة السبع وأستراليا إن "التأخيرات ليست ناتجة عن سقف سعر النفط الروسي الذي فرضته مجموعة السبع بهدف حرمان موسكو من العائدات وسط الحرب".