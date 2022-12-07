بريطانيا: محادثات غربية تركية حول تأخير ناقلات النفط

قال مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية، إن مسؤولين من دول غربية يُجرون محادثات مع نظرائهم الأتراك للتوصل إلى حل لطوابير انتظار ناقلات النفط قبالة تركيا، بعد أن فرضت مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي، قيودًا جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في 5 من ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف المسؤول أن "المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، يعملون عن كثب مع الحكومة التركية وقطاعي الشحن والتأمين لإزالة الغموض بشأن تنفيذ سقف أسعار النفط والتوصل إلى حل"، موضحًا: "لا يوجد سبب لمنع السفن من الوصول إلى مضيق البوسفور لأمور تتعلق بالبيئة أو الصحة والسلامة".

ولم يرد مسؤولون أمريكيون فورًا على طلب للتعليق.