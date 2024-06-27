إسرائيل.. 6 مليارات دولار تعويضات للمتضررين من حرب غزة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لمواطنيها الذين تضرروا من الحرب على غزة تبلغ حتى الآن حوالي 22 مليار شيكل (قرابة 6 مليارات دولار).

وأضافت الصحيفة أن هيئة الرقابة المالية الإسرائيلية ناقشت تقرير شكاوى المواطنين الذين تضرروا من الحرب المُندلعة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه "تم تقديم عدد غير مسبوق من الشكاوى العامة بعد اندلاع الحرب إلى مكتب مراقب الدولة في إسرائيل، متانياهو إنغلمان".

وفي التقرير الذي نشر وعرض على الهيئة، يبدو أنه تم تسجيل رقم قياسي في عدد الشكاوى منذ إنشاء الهيئة، التي تلقت عام 2023 نحو 22356 شكوى ضد المؤسسات العامة، أي بزيادة قدرها 57% عن عدد الشكاوى التي قُدمت منذ عام 2019.

وتظهر البيانات أيضًا أنه تم التعامل مع 55% من الشكاوى المتعلقة بحالة الطوارئ، وحوالي ثلث الشكاوى في عام 2023 تتعلق بالخدمة العامة.