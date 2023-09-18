النفط يصعد بفعل مخاوف الإمداد وتعافي الطلب في الصين

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.98 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 90.92 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر تشرين الثاني بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة أوبك+ ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.