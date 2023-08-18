أول سفينة تستخدم الممر الأوكراني تصل إلى إسطنبول

عبرت أول سفينة استخدمت ممر أوكرانيا في البحر الأسود إلى مضيق البوسفور في تركيا، وفق قول شاهد عيان، اليوم الجمعة.

وغادرت سفينة الحاويات "جوزيف شولت" التي ترفع علم هونغ كونغ، قبل أيام، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، الذي تحاصره روسيا.

وهذه الرحلة هي الأولى للسفينة بعد أن ظلت في الميناء منذ 23 فبراير/ شباط 2022، أي قبل يوم واحد من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.