"الحوالات السوداء" و"أزمة الدولار" تتصدر مباحثات وفد عراقي في تركيا

وصل وفد عراقي رسمي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء مفاوضات بشأن تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح حسابات مصرفية للمصارف العراقية بهدف تعزيز التحويل الخارجي بعملة اليورو.

وضم الوفد العراقي كلًّا من المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي واثني عشر مديرًا من المصارف العراقية، وتعتبر هذه الجولة التفاوضية الثانية ما بين بغداد وأنقرة، حيث أجرى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، في منتصف الشهر الجاري، مفاوضات مع السفير التركي ورئيس مجلس الأعمال التركي ومديري فروع المصارف التركية في العراق في العاصمة بغداد.

زيارة مهمة

وقال مظهر محمد صالح، أحد مستشاري الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية، لـ"إرم نيوز"، إن "زيارة الوفد العراقي إلى تركيا مهمة جدًّا، فهي تهدف إلى فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الأجنبية المختلفة ليتمّ استخدامها في التسويات الحسابية ما بين البلدين، وسيتم توقيع اتفاقيات بهذا الصدد ما بين البلدين، وهذا الأمر سوف ينظم العلاقة التجارية بشكل كبير بين البلدين".

وأضاف صالح أن "العراق يعمل على تنويع مصادر العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية، من أجل تقليل الطلب على الدولار، الذي يشهد ارتفاعا في السوق الموازي داخل العراق، خاصة أن هذا السوق يعمل على تمويل الكثير من الحوالات السوداء لتسديد بعض الاستيرادات من تركيا، ولهذا نريد تعاملا تجاريا مع تركيا بعملة غير الدولار، حتى يكون هناك تعامل تجاري من خلال نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الرسمية في البنك المركزي العراقي".