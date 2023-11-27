"الحوالات السوداء" و"أزمة الدولار" تتصدر مباحثات وفد عراقي في تركيا
وصل وفد عراقي رسمي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء مفاوضات بشأن تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح حسابات مصرفية للمصارف العراقية بهدف تعزيز التحويل الخارجي بعملة اليورو.
وضم الوفد العراقي كلًّا من المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي واثني عشر مديرًا من المصارف العراقية، وتعتبر هذه الجولة التفاوضية الثانية ما بين بغداد وأنقرة، حيث أجرى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، في منتصف الشهر الجاري، مفاوضات مع السفير التركي ورئيس مجلس الأعمال التركي ومديري فروع المصارف التركية في العراق في العاصمة بغداد.
زيارة مهمة
وقال مظهر محمد صالح، أحد مستشاري الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية، لـ"إرم نيوز"، إن "زيارة الوفد العراقي إلى تركيا مهمة جدًّا، فهي تهدف إلى فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الأجنبية المختلفة ليتمّ استخدامها في التسويات الحسابية ما بين البلدين، وسيتم توقيع اتفاقيات بهذا الصدد ما بين البلدين، وهذا الأمر سوف ينظم العلاقة التجارية بشكل كبير بين البلدين".
وأضاف صالح أن "العراق يعمل على تنويع مصادر العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية، من أجل تقليل الطلب على الدولار، الذي يشهد ارتفاعا في السوق الموازي داخل العراق، خاصة أن هذا السوق يعمل على تمويل الكثير من الحوالات السوداء لتسديد بعض الاستيرادات من تركيا، ولهذا نريد تعاملا تجاريا مع تركيا بعملة غير الدولار، حتى يكون هناك تعامل تجاري من خلال نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية الرسمية في البنك المركزي العراقي".
استقرار الدولار
وأكد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية أن "الدولار في العراق في طريقه للاستقرار والانخفاض للوصول إلى السعر الرسمي، خصوصًا أن هناك حراكا يجري من أجل استعمال غير الدولار في التعاملات التجارية مع إيران، وهناك حوارات تجري مع الجانب الإيراني بهذا الصدد، وهناك تفهم كبير من قبل طهران، والعراق قادر على تسديد التجارة مع إيران عبر العملات الأجنبية مثل اليوان الصيني والروبية الهندية والدرهم الإماراتي واليورو".
تنويع المصادر
من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر في تصريح صحفي له، إن "العراق يعمل على تنويع مصادر العملة الأجنبية في التعاملات الخارجية، وزيارة الوفد العراقي إلى تركيا تهدف لفتح حسابات مصرفية بهدف تعزيز التحويل الخارجي بعملة اليورو، وهذا سيُقلل من الاعتماد على الدولار في التعاملات الخارجية خصوصًا مع تركيا، التي لديها تبادل تجاري كبير جدًّا مع العراق".
وبين كوجر أن "تنويع مصادر العملة الأجنبية في التعاملات الخارجية، سيحدّ من الطلب على الدولار في السوق الموازي لغرض إجراء الحوالات السوداء، وهذا الأمر سينعكس على خفض السعر ويكون مقاربًا بشكل كبير للسعر الرسمي المقر والمثبت من قبل البنك المركزي، ونحن سنعمل على استضافة أعضاء الوفد بعد عودتهم لمعرفة تفاصيل حواراتهم في أنقرة".
أزمة الدولار
بالمقابل، قال الخبير في الشأن المصرفي ناصر الكناني، لـ"إرم نيوز"، إن "العراق تأخر كثيرًا بقضية الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية الخارجية، وأصبح يعتمد فقط على الدولار، خصوصًا مع وجود حظر أمريكي على بعض الدول من وصول الدولار إليها، ورغم ذلك العراق كان مستمرًّا بذلك، وهذا أدى إلى حدوث أزمة الدولار الخانقة منذ ما يقارب العام".
وأضاف الكناني أن "التنسيق ما بين العراق وتركيا لفتح حسابات مصرفية لتسديد التعاملات الخارجية بـ(اليورو)، يجب أن يكون وفق العمل التجاري والاقتصادي ما بين البلدين، ويجب إبعاد هذا الملف عن أي ضغوطات تركية تريد من خلالها تنفيذ بعض أجندات أنقرة، فتركيا تستغل أي فرصة لفرض ما تريده على العراق، وهذا الأمر أصبح مكشوفا خلال أزمة المياه، وكذلك إعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي".
الحوالات السوداء
وشدد الخبير في الشأن المصرفي على أن "حل أزمة الدولار تتطلب إيجاد حلول سريعة لإيقاف الحوالات السوداء إلى إيران، فمعظم الحوالات السوداء تخرج من العراق نحو إيران بهدف تسديد أموال الاستيرادات بصور غير قانونية وخارج المنصة التي وضعها البنك المركزي العراقي".
وكان البنك المركزي العراقي اتفق مع الجانب الأمريكي، خلال اجتماع جرى في أبو ظبي بالإمارات مطلع الشهر الحالي، على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية بالدولار، حيث سيتم تعزيز رصيد هذه المصارف عن طريق مصرف جي بي مورغان الأمريكي، كما تمّ حلّ المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتمّ الاتفاق على أن يكون رفض الحوالات مستندًا لأسباب قوية، فضلًا عن تعزيز بعض المصارف بعملة اليوان الصيني والروبية الهندية والدرهم الإماراتي لتمويل التجارة.