خبراء: "الإنفاق التقديري" لن يعالج الديون الأمريكية دون تثبيتها لعقد وزيادة الإيرادات
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خبراء الميزانية قولهم إن "هناك وفورات يجب تحقيقها في الميزانية التقديرية، لكن الدولة لن تصلح مشاكلها المالية دون زيادة الإيرادات الإضافية ومعالجة بنود الميزانية سريعة النمو مثل الضمان الاجتماعي".
واتفقت الصحيفة اليومية، اليوم الخميس، مع رأي الخبراء بما يتعلق بـ"كيفية تثبيت الديون على مدى العقد المقبل"، معتبرة أن "معالجة برامج الاستحقاقات المكان الذي يجب أن يحدث فيه الجزء الأكبر من التغيير"، مع أهمية إعادة دراسة الميزانية التقديرية لتحديد أولوياتها على نحوٍ أفضل لمستقبل أمريكا.
ومع وصول الديون الأمريكية إلى 31 تريليون دولار أمريكي بسبب عدة عوامل، أبرزها التخفيضات الضريبية والحروب والركود وجائحة كورونا، نقلت الصحيفة الأمريكية ما يردده أعضاء الحزب الجمهوري بأن الحكومة الفيدرالية لديها "مشكلة إنفاق"؛ لأن الأموال التي تحتفظ بها وزارة الخزانة الأمريكية تزيد على التي استلمتها الوزارة على مدار الأعوام الـ22 الماضية.
وتؤدي النفقات المرتفعة إلى تفاقم الدين الأمريكي في السنوات القادمة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والفوائد، وفقًا للصحيفة التي بينت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الكونغرس رفضوا مناقشة تلك "الدوافع الرئيسية"، ويغوصون في البحث عن مدخرات من نسبة الميزانية المتبقية، والبالغة 30% من الميزانية المعروفة باسم "الإنفاق التقديري".
ويمثل الإنفاق على الشؤون الدفاعية أقل من نصف مخصصات "الإنفاق التقديري"، في حين يُشار إلى النصف الآخر باسم "المخصصات التقديرية للشؤون غير الدفاعية"، الذي يمثل نحو 15% فقط من إجمالي النفقات الفيدرالية، ويتعلق بنواحٍ أخرى، مثل المدارس والطرق واستكشاف الفضاء والطاقة والمحاكم والسلامة العامة ومزايا المحاربين القدامى ومساعدة الفقراء.
وتحدثت الصحيفة عن أهمية تقليص الدعم المقدم للشركات، كأحد مجالات الميزانية التقديرية غير الدفاعية، خاصة بعد أكبر تخفيض ضريبي على الشركات في تاريخ الولايات المتحدة في عام 2017، ولا سيما بعد أن كانت أرباح الشركات في العام الماضي الأكبر منذ عام 1950، مشيرة إلى "الإعانات المفرطة" في مشروع "قانون المزرعة"، التي تعود بالنفع الكبير على المزارعين الأغنى.
وأوضحت أن الدولة تقدم أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً لدعم صناعة الوقود الأحفوري من خلال الإعفاءات الضريبية ومساعدات الإنتاج، لافتةً إلى ما وصفته بـ"قانون الإصلاح"، وميزاته التي من شأنها أن تُسهل بناء المشاريع الجديدة، وتوفير طريقة أفضل لمساعدة جميع أنواع شركات الطاقة.
وبينت الصحيفة أن تكاليف الرعاية الصحية "تُثقل كاهل النفقات الفيدرالية"، داعية إلى "اعتماد تحديثات متواضعة لمدفوعات العجز الخاصة بالمحاربين القدامى، وإعادة النظر في التوازن بين التمويل الفيدرالي والتمويل الحكومي لبرنامج ميديكيد"، الأمر الذي سيوفر نحو 70 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وفقًا للصحيفة.
واعتبرت أن "محاولة الرئيس بايدن لشطب حوالي 20 ألف دولار من قروض الطلاب مقدمة لما مجموعه 40 مليون أمريكي سيكون خطأ فادحاً، وستكون تكلفته الإجمالية حوالي 400 مليار دولار تتحملها الحكومة"، موضحة أن الكونغرس لم يوافق على خطة بايدن بهذا الشأن، وأن الأمر متوقف حاليًا حتى تتخذ المحكمة العليا قرارها ما إذا كان إجراء بايدن قانونياً من عدمه.
ونوهت الصحيفة إلى اقتراح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في ميزانيته النهائية للسنة المالية 2017، الذي يفيد بإلغاء أو تقليص العديد من المبادرات، التي قال إنها "غير ضرورية"، مثل مدفوعات وزارة العدل لتعويض سلطات إنفاذ القانون المحلية عن احتجاز المهاجرين، ومنح وكالة حماية البيئة لأبحاث جودة المياه، ومنح مختلفة للطاقة والتأثير الاقتصادي في وزارة الزراعة، لكن الصحيفة اعتبرت استمرار وجود جميع تلك البرامج تقريباً بمثابة مؤشر على "صعوبة استبعاد البرامج من الميزانية الفيدرالية".
وتطرقت الصحيفة إلى أهمية توظيف التكنولوجيا واعتماد أسلوب العمل من المنزل على تحويل اتجاهات تقديم الخدمات الحكومية، مرجحة أن تخفض الحكومة الفيدرالية بشكل حاد من حاجتها للمباني المادية في المستقبل، الأمر الذي يؤدي إلى بيع العقارات والتخلي عن عقود الإيجار.
وأكدت أن أي تجميد أو تخفيض في الإنفاق التقديري غير الدفاعي سوف يستلزم أموالاً أقل للتعليم والمواصلات، العنصرين الأكبر بعد الإنفاق على الصحة، ويحظيان بشعبية كبيرة من الأمريكيين وينظر إليهما على أنهما استثمارات لمستقبل قوي، خاصة في عالم تتصاعد فيه المنافسة العالمية.
ولفتت الصحيفة إلى أن صفقة سقف الديون بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي تأخذ بشكل ملحوظ نهج تطبيق تخفيضات محدودة عبر معظم أقسام الميزانية غير الدفاعية.