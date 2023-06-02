خبراء: "الإنفاق التقديري" لن يعالج الديون الأمريكية دون تثبيتها لعقد وزيادة الإيرادات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن خبراء الميزانية قولهم إن "هناك وفورات يجب تحقيقها في الميزانية التقديرية، لكن الدولة لن تصلح مشاكلها المالية دون زيادة الإيرادات الإضافية ومعالجة بنود الميزانية سريعة النمو مثل الضمان الاجتماعي".

واتفقت الصحيفة اليومية، اليوم الخميس، مع رأي الخبراء بما يتعلق بـ"كيفية تثبيت الديون على مدى العقد المقبل"، معتبرة أن "معالجة برامج الاستحقاقات المكان الذي يجب أن يحدث فيه الجزء الأكبر من التغيير"، مع أهمية إعادة دراسة الميزانية التقديرية لتحديد أولوياتها على نحوٍ أفضل لمستقبل أمريكا.