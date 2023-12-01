الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث
تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب اليوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينيش بعد أن سجل ارتفاعا يزيد على 60 دولارا في شهر نوفمبر، في ثاني زيادة شهرية على التوالي.
كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.1% إلى 2059.00 دولار.
وأظهرت بيانات يوم أمس الخميس، أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في شهر أكتوبر، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف العام.
ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1013.52 دولار للأوقية.