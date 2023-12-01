الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.1% إلى 2059.00 دولار.

وأظهرت بيانات يوم أمس الخميس، أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع بشكل معتدل في شهر أكتوبر، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف العام.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1013.52 دولار للأوقية.