تقرير: القطاع الصناعي الإسباني يشهد "ركودًا عميقًا"

ذكر تقرير نشرته صحيفة "آب بي سي"، أن قطاع الصناعة الإسباني دخل في حالة من الركود خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد انخفاض مؤشر مديري المشتريات "PMI" لقطاع التصنيع المحلي إلى 46.5 نقطة في أغسطس/آب الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القطاع الصناعي سجل أدنى مستوى له منذ بداية العام الحالي، وفقًا لمحللي بنك "هامبورغ" التجاري، غلوبل و"أس بي".

وأظهر مؤشر الإنتاج الصناعي الصادر عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، أن القطاع الصناعي عانى من حالة التدهور لمدة 5 أشهر، ومن حالة الركود 8 أشهر.

وقالت الصحيفة، إن وضع القطاع الصناعي في إسبانيا سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن مرة أخرى، بحسب محللي بنك "هامبورغ" أيضًا.

وأضافت الصحيفة، أن الزيادة المفاجئة في تكلفة التمويل للعائلات والشركات؛ بسبب دوامة ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العملاء الرئيسين للصادرات الإسبانية، بالإضافة إلى انهيار النشاط الصناعي، الذي يحدث في جميع أنحاء أوروبا، أثارت حالة من القلق بشأن الوضع الاقتصادي.

كما شعر الاقتصاديون بالقلق أيضًا بشأن التأثير الذي قد يحدثه استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على التوازن المالي للإدارات العامة الإسبانية، وذلك بسبب الضغط الذي قد تمارسه الزيادة في الدين العام على النفقات المالية، وتأثير التحفيز المالي على المدى الطويل.

واستمرت توقعات الحكومة الإسبانية بتحقيق نسبة 2.4% في عام 2024، وهو أعلى من نسبة 2.1% المتوقعة للعام الحالي.

لكن الغالبية العظمى من المحللين يرون أن الناتج المحلي الإجمالي الإسباني سينمو بشكل أقل في العام المقبل.

المصدر: صحيفة "آب بي سي" الإسبانية