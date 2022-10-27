مصر تعلن عن توصلها لاتفاق على تمويل دولي بقيمة 9 مليارات دولار

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، عن توصل بلاده لاتفاقات بشأن تمويل دولي بقيمة 9 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، و3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في وقت سابق إنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي مصاحب بتمويل يسهم في سد الفجوة التي تعاني منها مصر، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة الذي يدعمه الصندوق يؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن البرنامج سيؤدي إلى تحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية ستؤدي إلى دعم النمو، وتوفير فرص العمل من القطاع الخاص، قائلًا إن "إحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي تمثلت في سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، والذي يبعث برسالة مفادها أن أوضاع الاقتصاد مستقرة وآمنة".

وتراجع الجنيه المصري صباح اليوم الخميس بأكثر من 14% أمام الدولار، في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة، فيما تقترب البلاد من اتفاق بشأن تمويل من صندوق النقد الدولي.