البطالة تؤرق قطاعات واسعة من الشباب في الصين

أوقفت الصين نشر نسب البطالة المقلقة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا. لكن تعليقات الشباب على مواقع الإنترنت وفي شوارع بكين تعكس بوضوح التشاؤم الذي يخيم على سوق العمل.

وسجلت البطالة لدى هذه الفئة العمرية نسبة قياسية بلغت 21,3% في حزيران/يونيو، وفقًا لآخر تعداد نشره المكتب الوطني للإحصاءات. ولم يصدر معدل شهر تموز/يوليو بعد.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء توقفه عن نشر مؤشرات البطالة في أوساط الشباب، معلّلًا ذلك بالحاجة "لتحسين إحصاءات مسح القوى العاملة".

أما بالنسبة للبطالة الاجمالية، فقد أفاد بأنها ارتفعت من 5,2% في حزيران/يونيو إلى 5,3% في تموز/يوليو.

وقابل العديد من مستخدمي مواقع التواصل المحلية التبرير الرسمي للخطوة بمزيج من التشكيك والتهكم.

وكتب مستخدم من بكين "هل يمكنك حلّ المشكلة عبر تكميم فمك وعصب عينيك؟".