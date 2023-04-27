النفط ينخفض 4% وسط مخاوف من الركود بشأن المخزون الأمريكي

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكي، الأسبوع الماضي، بنحو 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، وساعد هذا في الحد من انخفاض الأسعار ليتجاوز بكثير توقعات المحللين بانخفاض 1.5 مليون في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 2.4 مليون برميل لتصل إلى 221.1 مليون برميل وانخفضت نواتج التقطير نحو 600 ألف برميل لتصل إلى 111.5 مليون برميل.

ومحت أسعار النفط جميع مكاسبها منذ أن أعلنت أوبك+، في أوائل أبريل/نيسان، خفضًا إضافيًا للإنتاج حتى نهاية العام.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن أوبك+ ما زالت أداة فعالة للتنسيق.