النفط ينخفض 4% وسط مخاوف من الركود بشأن المخزون الأمريكي
تراجعت أسعار النفط نحو 4 %، يوم الأربعاء، لتواصل الخسائر الكبيرة من الجلسة السابقة حتى بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مع تنامي مخاوف الركود بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم.
وسجل خام برنت عند التسوية 77.69 دولار للبرميل ليفقد 3.08 دولار، أي ما يعادل 3.8 %. وسجل خام غرب تكساس الوسيط 74.30 دولار للبرميل متراجعًا 2.77 دولار أي 3.6 %.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكي، الأسبوع الماضي، بنحو 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، وساعد هذا في الحد من انخفاض الأسعار ليتجاوز بكثير توقعات المحللين بانخفاض 1.5 مليون في استطلاع أجرته رويترز.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 2.4 مليون برميل لتصل إلى 221.1 مليون برميل وانخفضت نواتج التقطير نحو 600 ألف برميل لتصل إلى 111.5 مليون برميل.
ومحت أسعار النفط جميع مكاسبها منذ أن أعلنت أوبك+، في أوائل أبريل/نيسان، خفضًا إضافيًا للإنتاج حتى نهاية العام.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن أوبك+ ما زالت أداة فعالة للتنسيق.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 2 %، يوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف الاقتصادية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من نمو الطلب على الوقود والتي عكست علامات تحسن مكاسب الاستهلاك على المدى القصير.
وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى، خلال 9 أشهر في أبريل/نيسان، مع تصاعد المخاوف من سقوط الاقتصاد في الركود هذا العام.
ويخشى المستثمرون أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة التي قد تفرضها البنوك المركزية بغرض مكافحة التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي.