أوبك+ تعقد اجتماعًا في 5 أكتوبر في فيينا لبحث تراجع الأسعار

قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن مجموعة أوبك+ ستعقد اجتماعًا، في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول، في فيينا بالحضور الشخصي.

وسيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوافرًا لبعض الوفود، التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع نظرًا لقصر المهلة المتاحة.

وتجتمع أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، على خلفية تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى منذ أعوام، في مارس/ آذار، وتقلبات حادة في السوق.

وذكرت مصادر لـ“رويترز“، أن المحادثات حول خفض إنتاج النفط تركز على زيادة محتملة لتخفيضات الإنتاج من 500 ألف برميل يوميًا إلى مليون برميل يوميًا لدعم السوق.

وقال مصدر مطلع، الأسبوع الماضي، إن روسيا قد تقترح خفضًا للإنتاج يصل إلى مليون برميل يوميًا، في حين ذكر مصدر في أوبك أن حجم الخفض المرجح يقترب من 500 ألف برميل يوميًا.

ومن المتوقع استمرار المحادثات قبيل الاجتماع.