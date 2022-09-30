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اقتصاد

بوتين: أمريكا وحلفاؤها دمروا خطي أنابيب نورد ستريم للغاز
تاريخ النشر: 30 سبتمبر 2022 14:16 GMT
تاريخ التحديث: 30 سبتمبر 2022 14:30 GMT

بوتين: أمريكا وحلفاؤها دمروا خطي أنابيب نورد ستريم للغاز

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة الولايات المتحدة وحلفاءها بشكل مباشر بتفجير خطي أنابيب غاز نورد ستريم. وقال بوتين: "العقوبات لم تكف

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المصدر: رويترز

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة الولايات المتحدة وحلفاءها بشكل مباشر بتفجير خطي أنابيب غاز نورد ستريم.

وقال بوتين: ”العقوبات لم تكف الأنجلو-ساكسونيين، فانتقلوا إلى التخريب… من الصعب التصديق، لكنها حقيقة أنهم دبروا تفجيرات خطي نورد ستريم الدوليين لأنابيب الغاز“.

وتابع: ”بدأوا في تدمير البنية التحتية للطاقة في عموم أوروبا… المستفيد من ذلك واضح للجميع. بالطبع المستفيد هو الذي ارتكب هذا“.

وتم تسجيل انخفاض حاد في الضغط بكلا الخطين في 26 سبتمبر أيلول، ورصد علماء الزلازل انفجارات مما أثار موجة من التكهنات بشأن من المسؤول عن تخريب أحد أهم ممرات الطاقة الروسية.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشتبه في أن عملا تخريبيا وراء الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 في المياه السويدية والدنماركية، ونفى البيت الأبيض ما قالته روسيا عن أن الولايات المتحدة تقف وراء الأمر.

وقال جهاز المخابرات الروسي إن موسكو لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الغرب يقف وراء ما وصفه بأنه ”عمل إرهابي“ بخطي الأنابيب.

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