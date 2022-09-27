صندوق الاستثمارات العامة السعودي يكلف بنوكا بترتيب أول إصدار لسندات خضراء

أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأنها اطلعت على وثيقة تكشف أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كلف مجموعة كبيرة من البنوك، منها ”سيتي“و“جيه.بي مورجان“، بترتيب أول إصدار لسندات خضراء مقومة بالدولار ومتعددة الشرائح.

وكانت الوكالة قد نقلت عن مصادرها هذا الشهر قولها إن ”صندوق الاستثمارات العامة سيصدر السندات الخضراء المخطط لها منذ فترة هذا الشهر أو في أكتوبر تشرين الأول“.

وبحسب الوثيقة التي أشارت لها الوكالة، كلف الصندوق ”بي.إن.بي باريبا“ و“سيتي“ و“دويتشه بنك“ و“جولدمان ساكس“ و“جيه.بي مورجان“ بتنسيق الإصدار عالميا وإدارة الدفاتر، وستقوم البنوك بترتيب اجتماعات مع المستثمرين بدءا من اليوم الثلاثاء.

وسيكون الإصدار الأولي بشريحتين لأجل خمسة وعشرة أعوام، وقد يتبع ذلك شرائح بآجال أطول وفقا لأوضاع السوق.

وتبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة 608 مليارات دولار، وفقا لعرض تقديمي من أحد المستثمرين اطلعت عليه رويترز، ولا تشمل هذه الأصول حصة أربعة بالمئة من عملاق النفط أرامكو انتقلت إلى إدارة الصندوق في فبراير شباط.

وجاء في العرض التقديمي أن ”صندوق الاستثمارات العامة يعمل كأداة رئيسية لتحقيق التطلعات الخضراء للمملكة العربية السعودية“، في إشارة إلى جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي يهدف لخفض اعتماد الاقتصاد على النفط.

كما أشار العرض إلى أن الصندوق، الذي يهدف إلى زيادة أصوله الخاضعة للإدارة إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، يتوقع استثمار أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة، ومنها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

وبلغ إجمالي ديون صندوق الاستثمارات العامة 21 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، ووصل ما لديه نقدا وما يعادله إلى 45 مليار دولار. وأظهر العرض أن الصندوق لديه أيضا أصول خزانة قيمتها 86 مليار دولار ولديه خمسة مليارات دولار لم تُسحب من تسهيل ائتماني متجدد سُحب منه عشرة مليارات دولار في يونيو حزيران.

وستشارك أيضا بنوك منها ”كريدي أجريكول“ و“بنك أبوظبي الأول“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“ميزوهو“ و“سوسيته جنرال“ و“ستاندرد تشارترد“ في إدارة الدفاتر.