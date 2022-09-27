مديرة منظمة التجارة العالمية: نتوقع "ركودا عالميا"

حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الثلاثاء، من أن العالم مقبل على ”ركود عالمي“ في وقت يواجه فيه ”أزمات متعددة“.

وقالت أوكونجو إيويالا لدى افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف ”أعتقد أنه ركود عالمي، أعتقد أن هذا ما نتجه إليه، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نبدأ التفكير في الانتعاش، علينا العودة إلى النمو“.

وقالت أوكونجو في مقابلة مع وكالة ”رويترز“ اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة 3%، لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمتا الغذاء والطاقة الناجمتان عنها.

وأضافت ”نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية، كل المؤشرات تشير إلى أرقام في تجاه النزول، بشكل عام تبدو التوقعات قاتمة“، دون إعطاء تقديرات دقيقة.

وكانت منظمة التجارة العالمية، خفضت بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام في أبريل/ نيسان الماضي إلى 3% من 4.7%.

وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4 % في عام 2023.