تخدم روسيا.. واشنطن تضيف طائرة شحن إيرانية رابعة لقائمة العقوبات

قالت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الإثنين، إنها أضافت طائرة شحن إيرانية رابعة تخدم روسيا إلى قائمة الطائرات، التي يُعتقد بأنها تنتهك قيود الصادرات الأمريكية بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.

وكانت واشطن أدرجت ثلاث طائرات شحن إيرانية إلى القائمة في الـ19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان أن ”الطائرة الرابعة مملوكة لشركة ”ساها إيرلاينز“ الإيرانية المملوكة لسلاح الجو الإيراني“.

وأشار البيان إلى أن الطائرة، التي أضيفت إلى القائمة اليوم الإثنين توجهت إلى روسيا دون تصريح مناسب من وزارة التجارة.

والطائرات الثلاث، التي وضعتها التجارة الأمريكية قائمة على طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية، سابقًا هي طائرات ”بوينغ 747“ وتشغلها شركات طيران إيرانية وتوفر لروسيا خدمات شحن.

وذكرت الوزارة الأمريكية في وقت سابق، أن ”هناك الآن ما مجموعه 183 طائرة تم إدراجها على القائمة لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية، وتخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث المحددة اليوم لمجموعة متنوعة من القيود من قبل الحكومة الأمريكية“.