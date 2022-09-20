أردوغان: التضخم ليس تهديدا لا يمكن التغلب عليه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم ليس ”تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه“.

وأضاف أنه سيبدأ في الانخفاض نهاية العام، بعد أن قفز إلى أكثر من 80% في أغسطس/ آب.

وفي إطار برنامج أردوغان الاقتصادي، خفضت تركيا تدريجيًا أسعار الفائدة 500 نقطة أساس بحلول نهاية العام الماضي، مما تسبب في اندلاع أزمة عملة في البلاد.

كما خفضت السلطات أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 100 نقطة أساس إلى 13% في أغسطس/ آب.

وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة بنسبة 44% العام الماضي ثم 27% أخرى حتى الآن هذا العام، إلى اشتعال الأسعار في الداخل، الذي أدى مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية إلى تصاعد التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.

وقال أردوغان إن ”التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه. أنا خبير في الاقتصاد“.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون (بي.بي.أس)، أن التضخم سينخفض بعد نهاية العام.

ويشاطره خبراء اقتصاديون في هذا الرأي، إذ يقولون إن المعدل السنوي سينخفض من بداية ديسمبر/ كانون الأول، بالنظر إلى الزيادات الحادة في الأسعار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ستستمر الأسعار في الارتفاع على أساس شهري.

وأضاف أردوغان أن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح حول 98%، فيما تواجه تركيا نسبة بلغت 80%.

وتابع ”بحسب نص المقابلة الذي نشرته الرئاسة التركية، فإن رفوف المتاجر ليست فارغة في الأسواق في بلدي، لكنها فارغة حتى في الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا“.

وأضاف: ”يمكن للمواطنين هنا العثور على أي نوع من المنتجات التي يرغبون في شرائها في الأسواق“.