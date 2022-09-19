إيران "مستعدة" لإرسال سفن وقود إلى لبنان للتخفيف من أزمة الكهرباء

أعلنت إيران استعدادها لإرسال سفن محملة بالوقود إلى لبنان خلال أسبوع أو اثنين للمساعدة في تشغيل محطات توليد الكهرباء هناك وذلك في الوقت الذي يزور فيه وفد لبناني طهران لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية إن الوزارة لا تعلم ما إذا كان قد تم إبرام صفقة لاستيراد الوقود، لكنه قال إن بلاده ترحب بأي ”هبة“ من أي مكان.

وكان مصدران حكوميان قد قالا لـ“رويترز“ هذا الشهر إن إيران اقترحت في وقت سابق تزويد الدولة اللبنانية بالوقود في شكل ”هبة“ في محاولة لتجنب العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني.

وذكرت السفارة الإيرانية في بيروت لتلفزيون المنار اللبناني أن لبنان وإيران يبحثان أيضا بناء محطات جديدة للطاقة وإصلاح شبكات الطاقة الكهربائية.

وفي حالة إتمام صفقة الوقود، سيكون ذلك أول ما ترسله إيران مباشرة إلى الدولة بعد أن أرسلت في السابق البعض إلى حليفتها جماعة حزب الله، وهي حركة مسلحة قوية تشارك في الحكومة الائتلافية في لبنان.

ويعاني لبنان من انقطاع التيار الكهربائي منذ عقود، لكن الانهيار الاقتصادي منذ عام 2019 استنزف مالية الدولة، ما أدى إلى تباطؤ واردات الوقود للمحطات الحكومية.

وقد أدى ذلك إلى عدم وصول الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لمدة ساعة أو ساعتين فقط يوميا وهو ما أجبر الأسر على الاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة التي ارتفعت أسعارها مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.