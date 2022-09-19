الرئاسة اللبنانية: الأمم المتحدة تجهز دعم رواتب جنود الجيش بتمويل أمريكي

قالت الرئاسة اللبنانية إن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا أبلغت الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الإثنين، إن المنظمة الدولية تضع اللمسات النهائية على خطة لتقديم أجور إضافية بتمويل أمريكي للجنود اللبنانيين المتضررين بشدة من الأزمة المالية في البلاد.

ويسود الاستياء في صفوف قوات الجيش في الوقت الذي فقدت فيه العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار ما جعل أجور معظم الجنود تقل عن مئة دولار شهريا، وحصل كثير من الجنود على وظائف إضافية وترك آلاف آخرون الخدمة.

وتضرر الجيش بشدة من الانهيار المالي المستمر منذ ثلاث سنوات في البلاد لدرجة أن مطاعمه توقفت عن تقديم اللحوم للقوات في عام 2020، وبدأ الجيش في توفير جولات لمشاهدة المعالم السياحية بطائراته الهليكوبتر من أجل جمع المال.

وأبلغت فرونتسكا الرئيس اللبناني بأن المساعدة الأمريكية لأجور الجنود اللبنانيين ”باتت في مراحلها التنظيمية الأخيرة وستُدفع للعسكريين عبر أحد برامج الأمم المتحدة“.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح أجنبي للبنان.

ولم ترد السفارة الأمريكية في بيروت إلى الآن على طلب للتعليق، وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إنهم ليست لديهم معلومات عن مثل هذا الدعم الأمريكي لرواتب لجنود.

وفي كانون الثاني/يناير، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بخطط لتخصيص 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان لدعم رواتب الجنود اللبنانيين في ضوء الاضطراب الاقتصادي والقلاقل الاجتماعية في البلاد.

وفي حزيران/يونيو، تعهدت قطر بدفع 60 مليون دولار لدعم رواتب الجنود اللبنانيين، وقال مصدر في الجيش اللبناني لـ“رويترز“ إن هذا الدعم يسمح بدفع مئة دولار إضافية شهريا لكل جندي حتى نهاية العام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة، إن قرابة خمسة آلاف جندي تركوا الخدمة في الجيش البالغ قوامه 80 ألف جندي منذ بداية الأزمة.

وأضاف المصدر أن قرار قيادة الجيش اللبناني السماح للجنود بوظائف جانبية قلل الوتيرة التي يترك بها الجنود الخدمة.

وقوضت الأزمة المالية اللبنانية أجور العاملين في القطاع العام وبالكاد يكفي راتب الجندي في الجيش اشتراكا في مولد كهرباء يعوض أسرته عن انقطاعات التيار التي تستمر 22 ساعة يوميا.