بسبب التضخم.. رواج تطبيقات بيع الأطعمة المقاربة على انتهاء الصلاحية في أمريكا

سلطت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الضوء على ازدهار تطبيقات الحد من هدر الطعام التي تبيع أطعمة قاربت على تجاوز أفضل وقت لبيعها، أو أوشكت على انتهاء صلاحيتها وذلك بالتزامن مع موجة التضخم التي ضربت البلاد وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

وذكرت الصحيفة أن تطبيقات مثل ”Flashfood“ و“Too Good to Go“ أصبحت تساعد المستهلكين على التعامل مع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت تكاليفها بأكثر من 11% في آب/ أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن تطبيق ”Flashfood“، الذي يضم 2.5 مليون مستخدم، يعد واحدا من سلسلة تطبيقات جديدة تهدف إلى الحد من هدر الطعام من خلال ربط الأشخاص بمحلات البقالة والمطاعم بأطعمة غير مباعة أو قريبة من تجاوز أفضل تاريخ صلاحية لبيعها.

وفي هذا الصدد قالت سيدة تدعى سوزان تيفورد، إنها عندما تفكر في الحصول على طعام، تقوم باستخدام هذه التطبيقات للتحقق من المنتجات المتوفرة بأسعار مخفضة للغاية في أقرب مكان بقالة لها.

وذكرت أنها اشترت جبنة شيدر بالأعشاب مقابل 5 دولارات بدلًا من 10 دولارات، وشرائح لحم صدر الدجاج (طبيعية وليست مصنعة) بـ5.20 دولار بدلا من 10.54 دولار، وفخذ خروف بـ16 دولارا بدلا من 29 دولارا.

وقال تشاك ووترهاوس، إنه يستخدم تطبيق ”Flashfood“، وحصل من خلاله على العديد من وجبات اللحوم بأسعار مخفضة جعلته يوفر نحو 840 دولارًا عما كان يصرفه في المعتاد بمحلات البقالة.

وأضاف: ”أراجع دائما التطبيق في وقت متأخر من الليل، للتأكد من أنه لم تفتني عروض تمت إضافتها نهارا. وأقوم بالأمر نفسه في الصباح لأنه يتم إضافة منتجات جديدة في هذا التوقيت.. الأمر يحتاج لوضع خطة“.

وقال جوش دومينجيز، الرئيس التنفيذي ”Flashfood“، وهي شركة مقرها تورنتو أسسها في عام 2016، إنه نجح في تحويل ما يقارب 50 مليون رطل من الطعام من مصير مكبات النفايات، وتوفير ملايين الدولارات للمستهلكين.

وأوضح ”دومينجيز“، أن فكرة التطبيقات بسيطة وتتمثل في أنها أخذت رف الطعام المخفض من المطاعم والمتاجر ووضعناه في هاتف مستخدمي التطبيق، ووفرنا عليهم أكثر من 120 مليون دولار من خلال شراكات مع أكثر من 1400 محل بقالة في كندا والولايات المتحدة.

ومن خلال تلك التطبيقات، يتصفح المتسوقون صور المعكرونة والزبادي واللحوم وأي منتج آخر يقترب من تجاوز أفضل موعد بيع في المتاجر المشتركة في التطبيق، حيث يتم شطب السعر الأصلي ووضع جديد مع إضافة تاريخ أفضل عرض له.

ويقوم المستهلكون بإضافة منتجاتهم إلى عربة التسوق الافتراضية الخاصة بهم، ويدفعون من خلال التطبيق ثم يحصلون عليها من المتجر القريب منهم. حيث توفير جميع العناصر قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها، ومتوسط الخصم أكثر من 50%.