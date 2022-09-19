أزمة الطاقة في ألمانيا مكاسب قريبة لدول عربية وتهديدات بعيدة‎‎

تطمح دول عربية كثيرة، إلى الاستفادة من أزمة الغاز التي تتفاقم يومًا تلو الآخر في ألمانيا ودول أوروبا، وذلك عبر تصدير المنتجات التي توقف تصنيعها على وقع ارتفاع أسعار الطاقة، وجذب أكبر عدد من السياح الباحثين عن دول دافئة لقضاء فصل الشتاء المقبل.

وتجلى هذا الطموح، عبر سيل من التصريحات أدلى بها مسؤولون في حكومات عربية، خلال مؤتمرات عقدت تحت عناوين مختلفة، لكن أكثرها استخدامًا عنوان ”كيف يمكن أن تستفيد الصناعة الوطنية من أزمة الغاز في ألمانيا ودول أوروبا؟“، وفق صحف إقليمية.

وحفز التفاؤل بشأن استفادة دول عربية من الأزمة الأوروبية، العديد من الشركات في صناعات مختلفة على ضخ استثمارات كبيرة في شراء معدات جديدة وتنفيذ توسعات لمصانعهم؛ استعدادًا لاستقبال طلبات توريد مرتقبة وبالأخص على منتج الأسمدة والصناعات الكيماوية، وفق رجال أعمال ومستثمرين تحدثوا لـ ”إرم نيوز“.

وبالفعل تمكنت شركات في مصر والإمارات من توريد أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بعد توقف أغلب خطوط إنتاج مصانع شركة “باسف” (BASF SE).

ورأى خبراء اقتصاديون ومحللون أن زيادة الطلب على منتجات محددة في دول عربية من قبل ألمانيا ”طبيعي ويحقق مكاسب قريبة، لكن وضع الشركات خططًا استثمارية على وقع الأزمة ربما يكلفها خسائر كبيرة مستقبلًا“.

وأوضح المحلل الاقتصادي الأمريكي وأستاذ الاقتصاد بجامعة جلاسكو بول سجفرايد، أن ”رغبة الشركات العربية في تعزيز أدائها بعد موجة الإخفاقات التي تعرضت لها إثر جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، جعلتها تحرص على الاستفادة من أزمة الطاقة بأي طريقة“.

لكن سجفرايد، حذر في حديثه لـ ”إرم نيوز“ من أن ”الاستثمارات التي ضختها الشركات العربية لتلبية الطلب الأوروبي قد تذهب أدراج الرياح، إذا تعافت دول أوروبا وعادت صناعاتها كما كانت قبل الأزمة“.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تضاعف حجم واردات المواد الكيميائية إلى ألمانيا مع تفاقم الأزمة، حيث استوردت البلاد حوالي 2.8 مليار طن من المواد الكيميائية غير العضوية بحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.

ويرى سجفرايد، أن ”المكاسب القريبة التي قد تحققها صناعة الدول العربية أو حتى قطاعات أخرى مثل السياحة في حد ذاتها خطوة جيدة؛ لأن ذلك لم يكن ليحدث سوى في ظل تعثر دول أوروبا، لذلك لا يجب على الشركات بناء استراتيجيتها على أزمات طارئة“.

ويتفق سجفرايد مع ما ذهب إليه الاقتصادي لدى “أكسفورد إيكونوميكس”، أوليفر راكاو بأن ”ألمانيا ستشهد استبدالًا ذا مغزى للواردات من المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة والغاز، والأدلة على ذلك ستزداد على الأرجح في الأشهر المقبلة”.

وبدأت شركة “باسف”، وهي أكبر منتج للمواد الكيميائية في ألمانيا، في تموز/ يوليو، في شراء الأمونيا بدلًا من إنتاجها لخفض استهلاك الغاز في مصنعها في لودفيغشافن.

وتعتزم شركة ”أرسيلورميتال“، أكبر مجموعة لإنتاج الصلب في أوروبا، إغلاق مصنعي إنتاج شمالي ألمانيا؛ بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نهاية شهر سبتمبر الجاري، لحين تحسن الأوضاع في البلاد.

وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي اليمني عبدالرحمن المشهداني، إن ”أزمة الغاز ليست المشكلة الوحيدة في ألمانيا أو دول أوروبا، فالتغيرات المناخية أثرت سلبًا على إنتاجية القطاع الزراعي في تلك الدول، وهذا الأمر قد يمكن دولا عربية من تصدير فوائض حاصلاتها الزراعية“.

واعتبر المشهداني في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”تركيز الدول العربية على تلبية حاجات الدول الأوروبية على حساب السوق المحلي يهدد اقتصادها وربما يرفع معدلات التضخم لمستويات كبيرة في وقت تكافح فيه للسيطرة عليه عند الحدود الآمنة“.

ويتوقع صندوق النقد العربي، أن يسجل متوسط معدل التضخم للدول العربیة نحو %7.5 في نهاية العام 2022، مقارنة مع 5.7% في عام 2021، بينما من المتوقع تراجع معدل التضخم نسبيًا في عام 2023 ليصل إلى 7%.

لكن رجل الأعمال المصري، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، يرى أن ”الصناعات التي تحقق فيها الدول اكتفاءً ذاتيًا مثل الأسمدة والصناعات المعدنية من المهم تصديرها، لأنها تعد موردًا قويًا للنقد الأجنبي في وقت تعاني فيه دول عربية من أزمة دولار“.

وردًا على سؤال ”إرم نيوز“، حول توقيت ضخ الشركات العربية استثمارات جديدة، أوضح قائلًا: ”وقت الأزمات الرؤية الاستثمارية تكون غير واضحة أمام المستثمرين وبالتالي فإن أي توسعات سوف تنفذ حاليًا بناء على أزمة الطاقة في ألمانيا أو دول أوروبا قد تحقق مكاسب مؤقتة، وبعد تحسن الأوضاع تصبح بلا جدوى“.

واشترط المحلل الاقتصادي الجزائري فارس مسعد، ”ترشيح الدول العربية أو الشركات الراغبة في التصدير إلى ألمانيا، أسواقا بديلة لتسويق منتجاتها فيها حتى لا يتقلص حجم الإنتاج ويؤثر ذلك على العوائد المالية للشركة“.