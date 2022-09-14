السعودية تحدد سقفًا أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية.. وتضم الفلبين بشروط جديدة

فرضت السعودية، يوم الأربعاء، سقفًا أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من 5 دول، بعد يوم واحد فقط من إضافة الفلبين مجددًا لوجهات الاستقدام للأسر السعودية.

وتضم القائمة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، دولة الفلبين بشرط عدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية منها 17.288 ريالًا، ومن أوغندا 9500 ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10870 ريالًا، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

وقالت الوزارة إنها تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة ”مساند“ الحكومية المخصصة لاستقدام العمالة المنزلية.

وسيتاح للأسر السعودية، بدءًا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، استقدام عمالة منزلية من الفلبين بعد أن توصلت الرياض ومانيلا، الثلاثاء، إلى اتفاق استقدام العمالة بما فيه عمال المنازل، بشروط جديدة عقب توقف الاستقدام من البلد الآسيوي قبل نحو عام.

وتشمل مذكرة التعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية، بداية من 7 نوفمبر 2022، الشركات، والأفراد، ومن بين شروطها ”حماية حقوق العمال الفلبينيين، بما فيها الأجور والتعامل، وحقوق الأسر، بما في ذلك هروب عاملات المنازل“.

ويعمل أكثر من 700 ألف فلبيني في السعودية، معظمهم خادمات في المنازل.