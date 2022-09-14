واشنطن تنشئ صندوقا في سويسرا لجزء من الأصول الأفغانية المجمدة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت واشنطن اليوم الأربعاء أنها أنشأت صندوقا في سويسرا لإدارة أصول بقيمة 3,5 مليار دولار للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الولايات المتحدة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وسيقوم الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف بمهام بنك مركزي، مثل: سداد متأخرات الديون الأفغانية، أو سداد واردات الكهرباء، ويمكن تكليفه بمهام أخرى في المستقبل، مثل: طباعة أوراق نقدية، كما قال عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وجاء هذا القرار بعد فشل مفاوضات بين طالبان والإدارة الأمريكية للإفراج عن سبعة مليارات دولار مجمدة منذ 13 شهرًا في الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى البنك المركزي الأفغاني أعرب مساعد وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو عن أسفه لأن المؤسسة الأفغانية لم تثبت استقلالها عن طالبان ولم تحترم تعهدها بتمويل الحرب ضد الإرهاب قبل وصولها إلى السلطة ولم تعين مراقبا خارجيا موثوقا به.

وقال أديبمو ”لا توجد حاليًّا مؤسسة في أفغانستان يمكنها ضمان أن هذه الأموال ستستخدم فقط لصالح الشعب الأفغاني، ولا حتى البنك المركزي الأفغاني“.

سيتم إنشاء الصندوق الأفغاني الجديد في جنيف بمجلس إدارة يتألف من أربعة أعضاء: اقتصاديين أفغانيين مستقلين عن طالبان تعينهما الولايات المتحدة، وممثل عن الحكومة الأمريكية، وآخر عن الحكومة السويسرية.