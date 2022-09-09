تقرير: أردوغان سيحث روسيا على شحن بضائعها عبر البحر الأسود

نقلت قناة خبر ترك اليوم الجمعة، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، إنه سيطلب من روسيا شحن بضائعها عبر ممر البحر الأسود، الذي تم إنشاؤه بدعم من الأمم المتحدة، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، سعيا لإبقاء روسيا مشاركة في ذلك الترتيب.

ويهدف ممر التصدير إلى تفادي أزمة غذاء عالمية عبر ضمان المرور الآمن للسفن من وإلى الموانئ الأوكرانية، ما يسمح لها بنقل عشرات الملايين من أطنان الحبوب التي أعاقها الغزو الروسي.

وطرح بوتين يوم الأربعاء فكرة الحد من ذلك الترتيب، وعزا ذلك إلى أنه يوصل الحبوب ومواد غذائية أخرى وأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا وليس إلى الدول الفقيرة.

ويسهل الاتفاق الذي وقعته أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الصادرات الروسية أيضا.

لكن موسكو تقول إن الدول الغربية لا تفعل ما يكفي لتذليل الصعوبات اللوجستية التي تواجهها السفن الروسية بسبب العقوبات.

ونقلت القناة عن أردوغان قوله: ”كما قال السيد بوتين، تلك السفن (التي تستخدم الممر) تذهب إما إلى البلدان المتقدمة أو النامية، ربما لهذا السبب لا يشحن السيد بوتين المنتجات الروسية. بالطبع سنطلب منه، خلال اجتماعنا في سمرقند، إرسال المنتجات الروسية بالسفن عبر الممر.

”إذا بدأت الحبوب الروسية في الوصول، فسنرسل هذه الحبوب ومنتجات أخرى، كلها، حتى تصل إلى هذه الدول الأفريقية الفقيرة“.

ومن المقرر أن يجرى أردوغان وبوتين محادثات على هامش قمة لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان يومي 15 و16 سبتمبر أيلول.