تقرير: ليز تراس تواجه 4 تحديات اقتصادية كبيرة منها "ارتفاع فواتير الطاقة"

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس 4 تحديات اقتصادية كبيرة، بما فيها الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة للأسر ومعدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

وبحسب صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، من المتوقع أن تعلن تراس عن خططها لخفض فواتير الطاقة ومعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بيان إلى البرلمان الخميس.

كما ستعلن تجميد الفواتير عند 2500 جنيه إسترليني (2900 دولار) حتى عام 2024 في إطار حزمة دعم ضخمة تصل تكلفتها إلى 130 مليار جنيه (150 مليار دولار).

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن التحديات الأربعة الرئيسية التي تواجه تراس تشمل:

1- ارتفاع فواتير الطاقة

تستعد الأسر لارتفاع سقف فواتير الطاقة المنزلية بنسبة تصل إلى 80% من بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ما سيؤدي لزيادة تكلفة فاتورة الأسرة النموذجية إلى 3549 جنيهًا (4080) دولارا سنويًا.

ودون تدخل الحكومة، قد تدفع أسعار الطاقة بالجملة سقف الارتفاع أكثر في العام المقبل، وفقا للصحيفة.

2- أسعار الغاز

تراجعت أسعار الغاز بالجملة مرة أخرى في الأيام الأخيرة، رغم أنها لا تزال أعلى بثلاث مرات تقريبًا مما كانت عليه عندما بدأت روسيا تقليل الإمدادات إلى أوروبا.

ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، بحسب الصحيفة، التي لفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد بقطع جميع شحنات الغاز والنفط والفحم إلى أوروبا إذا تم فرض سقف أسعار الطاقة الروسية الذي طرحه الاتحاد الأوروبي.

3- تفشي التضخم

قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى رقم مزدوج في تموز/ يوليو الماضي للمرة الأولى منذ أوائل الثمانينيات بوصوله إلى 10.1% وسط الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وبفضل ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والضروريات الأساسية.

وفي تقرير أخير توقع بنك إنجلترا (المصرف المركزي) أن يكسر التضخم حاجز 13% بعد زيادة سقف أسعار الطاقة في تشرين الأول/ نوفمبر، بينما يقول بعض الاقتصاديين إنه قد يصل إلى اكثر من 20%، أي ما يقرب من الرقم القياسي المسجل في فترة ما بعد الحرب في عام 1975 من دون تدخل الحكومة لخفض تكاليف البيع بالجملة.

4- تزايد فقر الوقود

وبينت الصحيفة أن أزمة فواتير الطاقة ستؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة، التي عادة ما تنفق حصة أكبر من دخلها على الضروريات الأساسية، مثل المرافق والغذاء، أكثر من العائلات الغنية، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، دعت الجمعيات الخيرية رئيسة الوزراء إلى استخدام الدعم الموجه للأشخاص الأكثر فقرًا في المجتمع.

وقالت الصحيفة: ”الكثير من المنازل في بعض مناطق البلاد قد تعاني من فقر الوقود.. وحتى مع تجميد سقف أسعار الطاقة عند 2500 جنيه للفاتورة النموذجية، ومع 400 جنيه إسترليني من الدعم الذي تم الإعلان عنه سابقًا للعائلات، من المتوقع أن يعاني 16.4 مليون شخص في 6.9 مليون أسرة بريطانية من فقر الوقود هذا الشتاء.