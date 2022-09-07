أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1692.99 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة الـ0330 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما؛ ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ الـ16 من يونيو/ حزيران وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد في زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الـ21 من سبتمبر/ أيلول. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس/ آذار لكبح التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 17.85 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين واحدا في المئة إلى 844.43 دولار، وهبط البلاديوم واحدا في المئة إلى 1985.25 دولار.