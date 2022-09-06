أبوظبي تبني منشأة للسيارات الكهربائية في مدينة خليفة الصناعية

قالت مدينة خليفة الصناعية ”كيزاد“، إن أبوظبي ستبني منشأة لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية تُقدر بآلاف السيارات سنويا، عبر استقدام شركة الكهرباء الذكية ”إن.دبليو.تي.إن“، في وقت تتطلع فيه أن تصبح مركزا لصناعة السيارات.

وأوضحت مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أنها ستبني المنشأة على مساحة 25 ألف متر مربع، وأن شركة الكهرباء الذكية ”إن.دبليو.تي.إن“ لتصنيع السيارات الكهربائية ستقوم بتشغيلها وإجراء أعمال التصنيع والبحوث والتطوير والاختبار.

وقال محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي التي تملك مدينة خليفة الصناعية في بيان، إن ”اجتذاب مصنعي السيارات الكهربائية لأبو ظبي سيلعب دورا هاما في تمكين الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي“.

وبموجب الاتفاقية، ستتراوح القدرة السنوية لعمليات ”إن.دبليو.تي.إن“ في البداية بين 5 آلاف و10 آلاف وحدة من المركبات الكهربائية غير المكتملة أي في مراحل ما قبل التجميع والتشغيل.

وفي المرحلة الثانية، تخطط الشركة لطرح عدد من طُرُز وموديلات السيارات الكهربائية الجديدة وزيادة القدرة إلى 50 ألف وحدة سنويا.

وقالت ”إن.دبليو.تي.إن“، إنها ”ستستفيد من قربها من منظومة بيئة نشاط السيارات الواسعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، بما في ذلك المشاريع الحالية والمستقبلية التي تُصمم خصيصا لقطاع السيارات“.

وتبني شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة مصنعا في السعودية يهدف للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف سيارة كهربائية سنويا.