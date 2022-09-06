مصر توافق على استلام شحنة قمح أوكراني على مسؤولية مورد روسي

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، موافقتها استلام شحنة قمح أوكراني عن طريق مورد روسي، يتولى عملية الشحن بأمان إلى القاهرة.

وقال وزير التموين المصري الدكتور علي مصيلحي إن بلاده وافقت على استلام شحنة من 63 ألف طن قمح أوكراني، مشيرًا إلى أن المورد الروسي سيكون مسؤولًا عن نقل ووصول الشحنة بأمان، وذلك بعد أن تعذر وصولها سابقًا.

ولفت الوزير المصري إلى أن تلك الشحنة جرى التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدًا أنها ستورد بنفس الأسعار والكميات والشروط التي اتفق عليها.

وكانت وكالة رويترز نقلت، في وقت سابق اليوم، عن مصادر مطلعة قولها إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، تجري مفاوضات لتوفير بديل لشحنة قمح أوكرانية محتجزة.

والشحنة التي تزن نحو 60 ألف طن من القمح الأوكراني موجودة حاليا على متن السفينة إيماكريس 3 التي احتُجزت في يوليو/ تموز بناء على طلب المدعي العام الأوكراني للتحقيق مع مالكها الروسي المزعوم.

واشترت هيئة السلع التموينية الشحنة في مناقصة في ديسمبر/ كانون الأول للشحن في فبراير/ شباط، لكنها عالقة في ميناء تشورنومورسك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.