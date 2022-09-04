تقارير عبرية: حماس ترفض توجها إسرائيليا لمنح تصاريح عمل لنساء غزة

اتهمت تقارير عبرية، حركة حماس، بمنع نساء غزة، من العمل في إسرائيل، رغم ”موافقة أولية“ من قبل تل أبيب، وذلك على خلفية ”تخوفات دينية وأمنية“ لدى الحركة.

وأثار الكشف مؤخرا عن توجه إسرائيلي بالسماح للنساء من قطاع غزة بالعمل في إسرائيل كجزء من ”الإغاثة الإنسانية“ التي تشكل جزءا من محادثات السلام، جدلا في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن إسرائيل ”تدرس منح نساء من قطاع غزة، تصاريح عمل كتجربة أولية، بما يشمل تشغيل عدة مئات من النساء من غزة في إسرائيل“.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه ”على الرغم من الموافقة الإسرائيلية، لم تبدأ أي امرأة فلسطينية من قطاع غزة حتى الآن الاستعدادات العملية للعمل في إسرائيل“.

حماس ”ترفض“

ونقل موقع ”نيوز 1“ عن مصادر فلسطينية لم يسمها، أن ”النساء في قطاع غزة، لديهن رغبة كبيرة في العمل في إسرائيل، لكنهن يواجهن معارضة شديدة من قبل أزواجهن وأفراد أسرهن بسبب العادات الاجتماعية“.

وزعم الموقع في تقرير له نشر يوم الأحد، أن ”مسؤولي حركة حماس يعارضون أيضا هذه الخطوة الإسرائيلية، رغم أنها قد تسهم في تحسين اقتصاد القطاع“.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي في الموقع يوني بن مناحم، بالقول إنه ”من المشكوك فيه جدا ما إذا كانت حكومة حماس ستسمح لنساء غزة بالعمل في إسرائيل، بسبب الموضوع الديني، والخوف من أن العمل في إسرائيل سيؤدي بهن إلى انتهاكات أخلاقية وضغوط أمنية من قبل الشاباك الإسرائيلي، للتعاون معه ونقل المعلومات حول ما يحدث في القطاع“.

وأضاف بن مناحم: ”تخشى حركة حماس أيضا أن تستغل إسرائيل رحيل نساء غزة للعمل في إسرائيل لأغراض دعائية، لإظهار صورتها لدى المجتمع الدولي بأنها تبذل قصارى جهدها لتسهيل حياة السكان في غزة“.

وتابع أنه ”في غضون ذلك، التزمت حركة حماس الصمت، لكن لم تتجرأ أي امرأة فلسطينية في قطاع غزة على التوجه إلى مكتب العمل لمحاولة دخول سوق العمل في إسرائيل“.

إثارة الرأي العام

وكانت وزارة العمل في غزة، نفت وجود أي إجراء رسمي بشأن ملف عمل النساء داخل إسرائيل.

وقال مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة، محمد طبيل، خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة، الشهر الماضي، إن ”الأخبار المتداولة بشأن السماح للنساء بالعمل في إسرائيل، تهدف إلى إثارة الرأي العام، وخلق أجواء من البلبلة وعدم الاستقرار“.

وأشار طبيل إلى أن ”وزارته تتابع ملف تصاريح العمل في إسرائيل بشكل حثيث، باعتباره من الملفات المهمة التي تُسهم في الحد من نسبة البطالة المرتفعة“.

وبشأن شروط الحصول على تصريح عمل في إسرائيل، أوضح طبيل، أنه ”يجب على المتقدم أن يكون متزوجا وعمره لا يقل عن 26 عاما“.

ولفت إلى أن وزارته ”سلمت إسرائيل عن طريق الشؤون المدنية، 16 ألف اسم مرشح للحصول على تصريح، وافقت إسرائيل فقط على 3700 منهم تحت ذريعة المنع الأمني“.

وطالب طبيل بـ“عدم الإنجرار وراء الإشاعات، ومتابعة الأخبار من وزارته بصفتها جهة الاختصاص المباشر في هذا الملف“.

القانون الفلسطيني

بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين، سامي العمسي، إن ”قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 يسمح للمرأة الفلسطينية بالعمل داخل إسرائيل، ولكن في ظل قيود الحفاظ على كرامتها وخلق المناخ المناسب لبيئة العمل“، وفقا لموقع ”نداء فلسطين“ الإلكتروني.

وطالب العمسي إسرائيل بتغيير نوع الوظائف التي تقدمها للمرأة الفلسطينية، مثل مجال الزراعة، ”لأن هذا لا يصلح حاليًا لجزء كبير من النساء في قطاع غزة“.

ويذهب نحو 14 ألف عامل من قطاع غزة إلى عملهم كل يوم في إسرائيل منذ انتهاء عملية ”حارس الجدران“ في أيار/ مايو 2021.

وبحسب التقارير العبرية، تقدم نحو 250 ألفا من سكان قطاع غزة، بما في ذلك نسبة عالية من النساء، بطلبات جديدة إلى الإدارة المدنية للعمل في إسرائيل.

وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل ”تهدف إلى زيادة عدد عمال غزة في إسرائيل إلى 30 ألف عامل إذا استمرت الهدنة“ الحالية.