الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للرد إذا لم تحترم روسيا التزاماتها بشأن الطاقة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنه مستعد للرد، إذا لم تحترم روسيا التزاماتها بشأن صادرات الطاقة، وذلك في خضم أزمة متصاعدة بين الطرفين، على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وأمس الجمعة، أعلنت روسيا إيقاف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر ”نورد ستريم 1“ إلى أجل غير مسمى، بعد الحديث عن تسرب في خط الأنابيب يصعب إصلاحه بسرعة بسبب العقوبات الغربية.

وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن التكتل ”يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك“.

وأضاف جنتيلوني للصحفيين: ”نتوقع أن تحترم روسيا العقود التي أبرمتها“، ردا على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 .

وتابع خلال مؤتمر أعمال منتدى أمبروسيتي في شمال إيطاليا: ”لكن حتى إذا استمر أو زاد استخدام الطاقة كسلاح، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد“، مشيرا إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة وخطط الحفاظ على الطاقة في الشتاء.