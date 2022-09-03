الهند تتجاوز بريطانيا لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم

تجاوزت الهند بريطانيا ليصبح اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم، بحسب ما ذكرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

وقالت الوكالة في تقرير إن ”أرقامًا للناتج المحلي الإجمالي، أعدها صندوق النقد الدولي، أظهرت تقدم الهند لتأخذ محل بريطانيا كخامس أكبر اقتصاد في العالم“.

وأشارت إلى أن ذلك يمثل ”ضربة للحكومة البريطانية التي تكافح صدمة قاسية تتعلق بتكاليف المعيشة“.

وبحسب التقرير، فقد قفزت الهند، وهي المستعمرة البريطانية السابقة، متجاوزة المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021″.

”وأصبحت بريطانيا بعد هذه الأرقام سادس أكبر اقتصاد أممي بالدولار الأمريكي“، وفق المصدر ذاته.

وبين أن ”الهند واصلت تقدمها، في الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي“.

وبلغ حجم الاقتصاد الهندي من حيث القيمة النقدية ”الأسمية“، في آذار/مارس الماضي، 854.7 مليار دولار، بحسب الوكالة الأمريكية.

وعلى نفس الأساس كانت أرقام المملكة المتحدة 816 مليار دولار، وتم إجراء الحسابات باستخدام قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي وأسعار الصرف التاريخية على محطة ”بلومبيرغ“.

وتوقع التقرير أن ”ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 7 % هذا العام“.

وكان الانتعاش الذي شهدته الأسهم الهندية في الربع الثاني، رفعها إلى المركز الثاني في مؤشر ”MSCI“ للأسواق الناشئة.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 1 % فقط من الناحية النقدية خلال الربع الثاني، وبعد تعديل التضخم تقلص بنسبة 0.1 %.

كما كان أداء الجنيه الإسترليني أقل من أداء الروبية، حيث انخفض بنسبة 8 % مقابل العملة الهندية هذا العام، على ما أوردته ”بلومبيرغ“.