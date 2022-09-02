أسعار السلع الغذائية تنخفض للشهر الخامس على التوالي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية تراجعت عالميا للشهر الخامس على التوالي، بينما تم استئناف التصدير من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع التطورات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية، بشكل مطرد منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في آذار/مارس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية عن مستوياتها قبل عام بعد انخفاض بنسبة 3,3%.

وانخفض مؤشر الفاو للحبوب بنسبة 1,4% مدفوعا بانخفاض بنسبة 5,1% في أسعار القمح العالمية.

وقالت المنظمة إن ذلك جاء على خلفية ”تحسن آفاق الإنتاج في أمريكا الشمالية وروسيا إضافة إلى استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا للمرة الأولى بعد توقف استمر خمسة أشهر“.

وأضافت الفاو أن أسعار القمح العالمية لا تزال أعلى بنسبة 10,6% مقارنة بشهر آب/أغسطس العام الماضي.

تراجعت الصادرات من أوكرانيا، أحد أكبر موردي القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم قبل الحرب، بسبب الحصار الروسي للبحر الأسود.

واستؤنفت الإمدادات في أوائل آب/أغسطس بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا.